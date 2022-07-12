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Ракетный удар ВСУ по Новой Каховке привел к десяткам жертв

08:25
  • вторник
  • 12 июля 2022

Продолжается пожар на складах

Жертвами украинского удара ракетами HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области стали десятки мирных жителей. Точные данные будут получены только после разбора завалов, заявил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

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"Нам предстоит еще разбирать завалы, число погибших будет десятки - не меньше. Каждый склад имел охранника. Сила взрыва была такая, что на многие километры стекла вылетели в рамах, люди заблокированы в квартирах", - сообщил Леонтьев журналистам. Ранее сообщалось о шести погибших в результате обстрела.

По данным главы ВГА, основной удар пришелся на территорию, где расположены склады, а на каждом из складов была охрана. Кроме того, сотни людей оказались заблокированы на своих дачах, в строениях перекосило рамы, повредило капитальные конструкции, передает ТАСС. В населенном пункте прервано электроснабжение и газоснабжение. На кадрах, которые публикуют СМИ, видны разбитые склады центра гуманитарной помощи в районе рынка и стоящие рядом фуры, а также столб дыма от пожара на складах.

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