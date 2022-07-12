В Запорожье отбили попытку наступления ВСУ

Они встретили жесткий отпор

ВСУ активизировались в Запорожской области. Украинская армия предприняла попытку наступления, но получила жесткий отпор, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области. Их задача была максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жесткий отпор, они вынуждены были бежать", - приводит слова Рогова РИА Новости.

Под контролем украинской армии остается административный центр области - город Запорожье. По слова Рогова, жители ждут освобождения, но боятся открыто высказывать свою позицию, опасаясь террора со стороны националистов.

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