Спасательная операция продолжается после удара ВСУ по Новой Каховке

Под завалами могут оставаться люди

Новая Каховка Херсонской области подверглась массированному обстрелу со стороны киевских националистов. По меньшей мере 7 человек погибли, десятки получили ранения. Несколько числятся пропавшими без вести. Разрушены сотни квартир и жилых домов. Под завалами могут находиться люди. Идёт спасательная операция.

Прицельное попадание. Взрыв. Еще один. Затем серия. Яркое пламя поднимается на десятки метров и озаряет окрестные дома. Становится светло, как днём. Канонада не стихает.

По Новой Каховке ВСУ нанесли удар американскими ракетами РСЗО Himars. В результате обстрела уничтожен завод, производивший оборудование для ГЭС по всему миру. После удара взорвались склады с селитрой и удобрениями. Волной выбило стекла в жилых домах.

Уже известно о семи погибших. По меньшей мере 80 человек ранены, и число пострадавших пока приблизительное. Сотни людей находятся под завалами и заблокированы в домах. В результате обстрела повреждены склад с гуманитарной помощью, больница и жилые дома, разрушены образовательные учреждения, храмы города. Снова под огнем ВСУ Славянск и Донецк.

Войска союзных республик при поддержке Вооруженных сил России продолжают наступление по всем фронтам. Обнаруженные укрытия подтверждают - к военному противостоянию Киев готовился задолго до начала специальной военной операции.

Судя по тому, что с вооружением у ВСУ плохо, приходится идти на любые ухищрения, чтобы убедить Запад в "бесчинствах русских". Минобороны России обобщило факты, указывающие на подготовку очередной провокации киевского режима. Цель - убедительное освещение в украинских и западных СМИ.

Однако Россия не устает повторять - в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку. И наносят удары по военным объектам.

Экипажи разведывательно-ударного вертолета Ка-52 уничтожают бронетехнику и объекты военной инфраструктуры ВСУ, сопровождают воинские колонны, доставляют десант, грузы, ведут воздушную поддержку подразделений.

В хирургическом отделении полевого госпиталя Минобороны - утренний обход. Осколочные ранения, контузии, травмы различной степени тяжести. У команды военных врачей под рукой необходимое диагностическое оборудование: аппараты КТ, УЗИ, есть и лаборатория.

"Помощь оказывается хорошо. Большое спасибо нашим анестезиологам, нашим хирургам, нашим сестричкам, которые нам помогают", - отметил главный хирург ЦВО Николай Григорьев.

Когда специалисты в городских больницах нуждаются в квалифицированной помощи, рядом - военные врачи. Они берутся за самые сложные случаи вне зависимости от возраста пациента. В этом отделении были прооперированы дети, беременные женщины, даже пленные ВСУ.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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