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Спасательная операция продолжается после удара ВСУ по Новой Каховке

11:46
  • вторник
  • 12 июля 2022

Под завалами могут оставаться люди

Новая Каховка Херсонской области подверглась массированному обстрелу со стороны киевских националистов. По меньшей мере 7 человек погибли, десятки получили ранения. Несколько числятся пропавшими без вести. Разрушены сотни квартир и жилых домов. Под завалами могут находиться люди. Идёт спасательная операция.
Спутник США снимал Новую Каховку перед ударом американскими ракетами

Прицельное попадание. Взрыв. Еще один. Затем серия. Яркое пламя поднимается на десятки метров и озаряет окрестные дома. Становится светло, как днём. Канонада не стихает.

По Новой Каховке ВСУ нанесли удар американскими ракетами РСЗО Himars. В результате обстрела уничтожен завод, производивший оборудование для ГЭС по всему миру. После удара взорвались склады с селитрой и удобрениями. Волной выбило стекла в жилых домах.

Уже известно о семи погибших. По меньшей мере 80 человек ранены, и число пострадавших пока приблизительное. Сотни людей находятся под завалами и заблокированы в домах. В результате обстрела повреждены склад с гуманитарной помощью, больница и жилые дома, разрушены образовательные учреждения, храмы города. Снова под огнем ВСУ Славянск и Донецк.

Войска союзных республик при поддержке Вооруженных сил России продолжают наступление по всем фронтам. Обнаруженные укрытия подтверждают - к военному противостоянию Киев готовился задолго до начала специальной военной операции.

Судя по тому, что с вооружением у ВСУ плохо, приходится идти на любые ухищрения, чтобы убедить Запад в "бесчинствах русских". Минобороны России обобщило факты, указывающие на подготовку очередной провокации киевского режима. Цель - убедительное освещение в украинских и западных СМИ.

Однако Россия не устает повторять -  в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку. И наносят удары по военным объектам.

Экипажи разведывательно-ударного вертолета Ка-52 уничтожают бронетехнику и объекты военной инфраструктуры ВСУ, сопровождают воинские колонны, доставляют десант, грузы, ведут воздушную поддержку подразделений.

В хирургическом отделении полевого госпиталя Минобороны - утренний обход. Осколочные ранения, контузии, травмы различной степени тяжести. У команды военных врачей под рукой необходимое диагностическое оборудование: аппараты КТ, УЗИ, есть и лаборатория.

"Помощь оказывается хорошо. Большое спасибо нашим анестезиологам, нашим хирургам, нашим сестричкам, которые нам помогают", - отметил главный хирург ЦВО Николай Григорьев.

Когда специалисты в городских больницах нуждаются в квалифицированной помощи, рядом - военные врачи. Они берутся за самые сложные случаи вне зависимости от возраста пациента. В этом отделении были прооперированы дети, беременные женщины, даже пленные ВСУ.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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