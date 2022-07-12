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На шахте в Кузбассе нашли живым пропавшего горняка

11:46
  • вторник
  • 12 июля 2022

Его готовят к операции

Не иначе как чудом называют спасение горняка на шахте "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области. Машинист буровой установки найден живым спустя неделю после обрушения породы.

Этой ночью сотрудники МЧС доставили мужчину на поверхность. Он был в сознании. Пострадавшего экстренно госпитализировали в Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецком. Состояние пациента оценивают как стабильно тяжелое. У него диагностированы переломы бедра и голеностопа. Сейчас мужчину готовят к операции, сообщает "ТВ Центр".

Напомним, 5 июля в районе Междуреченска произошло землетрясение. В результате в местной шахте обвалилась горная порода. Под землей в момент ЧП находились 190 человек, 188 из них были эвакуированы, один шахтер погиб, судьба еще одного до сегодняшнего дня оставалась неизвестной.

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