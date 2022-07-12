Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Вари Макаровой

Помощь нужна срочно

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о трёхлетней Варе Макаровой из Москвы. У девочки - тяжелейший порок сердца - Тетрада Фалло. Её кровь настолько плохо снабжается кислородом, что каждый новый вздох даётся с трудом. Любой стресс, даже просто плач, моментально вызывает цианоз. У девочки синеют губы, пальцы, кружится голова, возникает угроза потери сознания и полной остановки дыхания. Первую операцию по замене клапана сердца Варе сделали через два месяца после рождения, тем самым спасли ей жизнь. Этот клапан сейчас нужно срочно менять. Но самое главное - необходима пластическая коррекция лёгочной артерии. Иначе последствия будут необратимыми. Варе срочно нужна дорогостоящая операция. Но лечение стоит почти два с половиной миллиона рублей. Семье их взять негде.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Вари. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Операцию нужно провести как можно скорее.

Мама с папой Варю не отпускают ни на секунду. Следят за каждым движением. Ей бы побегать, а нельзя, попрыгать - тоже запрещено. Даже на детском турнике папа страхует.

Еще минутка - и домой, отдыхать. С Вариным диагнозом лучше не рисковать. Чуть дольше поиграет на площадке, и последствия могут быть непоправимыми.

"Ребенок начинает задыхаться, глотать воздух. Соответственно, плохо может кончиться. Не считая скорой и летального исхода", - говорит мама Вари Валентина Ульянова.

Варя - ребенок долгожданный. Родилась легко, быстро набирала в весе. Никто даже подумать не мог, что её сердце тяжело больно. "Вообще незаметно было! Она, как обычные маленькие дети - плакала, ничего не было, не синела", - рассказал Сергей Макаров, папа Вари.

Первыми забили тревогу врачи в поликлинике после первого в жизни девочки планового УЗИ. "Когда мы поступили в Филатовскую больницу, нам сказали, что это порок. Что одной операцией не обойтись, что будет несколько операционных вмешательств. И что делать это нужно как можно быстрее", - говорит Валентина Ульянова.

Диагноз поставили страшный - Тетрада Фалло, тяжелейший порок сердца. Центральная артерия практически бездействует, не насыщая кровь кислородом. В два месяца Варе сделали первую операцию на открытом сердце. Установили клапан и спасли ребенка, несмотря на риск. Это было очень тяжелое испытание.

А затем начались бессонные ночи. Малышке нельзя было даже заплакать - настолько серьёзна угроза остановки дыхания. "Она начинала ровно дышать и тихо так, незаметно. Я был в шоке. Думал - задохнулась? Сразу вскакивал и подбегал к ней", - говорит папа Вари.

Врачи предпринимали одну попытку за другой, чтобы помочь Вариному сердцу. Но всё тщетно. Доктора сами вышли на связь с итальянской клиникой - там маленьких пациентов с таким диагнозом благополучно оперируют. Для Вари это единственный шанс.

"Эта операция действительно необходима. Потому что при малом поступлении кислорода с кровью в организм ребенка плохо развивается мозг, плохо развиваются органы. И чревато тем, что органы начнут отказывать просто", - рассказал Сергей Макаров.

"Эта операция будет по замене клапана - новый будут ставить, более широкий, потому что организм растет, и нужно увеличить его. И, соответственно, пластика этой артерии - будут её увеличивать", - отметила мама Вари.

Голубоглазая Варя очень ласковая. Готова папу и маму зацеловать. А еще она очень добрая. Девочка не знает, что спасти её может лишь срочная операция, что в Италии её уже ждут, но стоит это лечение почти два с половиной миллиона рублей. Родителям такую сумму не осилить.

"Продав всё, практически всё, что у нас есть, мы не сможем собрать эту сумму", - говорит Сергей Макаров.

Вся надежда на добрых людей. Которые подарят Варе возможность жить, дышать и спокойно засыпать. Под любимую песню.

Ольга Стрельцова, Владимир Черных, "ТВ Центр".

Ждать Варя не может, с каждым днём растёт риск необратимых последствий, и без срочной операции не обойтись. Поэтому помощь нужна как можно скорее. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Варвары Макаровой, программа 1457

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"