В лидерах по-прежнему США

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 556,5 миллиона. Последнюю информацию о ситуации с коронавирусом приводит американский университет Джонса Хопкинса.

По данным, полученным экспертами на утро 12 июля, в мире зарегистрировано 556 525 619 заболевших COVID-19. Скончались за время пандемии 6 352 919 пациентов с коронавирусом.

На первом месте по числу зараженных по-прежнему Соединенные Штаты: там зарегистрировано 88 754 812 случаев заболевания. В Индии число заболевших достигло 43 652 944. На третьем месте – Бразилия, где коронавирус выявлен у 32 940 507 жителей страны, сообщает сайт университета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"