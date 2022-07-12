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Спутник США снимал Новую Каховку перед ударом американскими ракетами

09:44
  • вторник
  • 12 июля 2022

По предварительным данным, погибли семь и ранены более 60 человек

Спутник США Worldview-2 снимал Новую Каховку в Херсонской области за три дня до того, как по городу был нанесен удар американскими ракетами HIMARS. Съемка производилась 8 июля. А 11 июля в результате обстрела со стороны ВСУ семь человек погибли, ранены более 60.

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Данные о жертвах и пострадавших предварительные. Удар был нанесен по складам с продовольствием и химикатами и по заводу, пострадали жилые кварталы и дачи. Спасатели разбирают завалы, под которыми остаются люди. Глава военно- гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что приказ об обстреле Новой Каховки отдал лично украинский президент Владимир Зеленский.

"Буквально два дня назад глава министерства, наверное, не обороны, министерства убийств Резников говорил о начале освобождения временно оккупированных территорий. Вот оно началось. И по приказу Зеленского. Поэтому я могу только предполагать, что ждет жителей дальше", - приводит слова Леонтьева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что коммерческие спутники США фотографировали Белгород, Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, остров Змеиный и район буровых платформ в Черном море. Вскоре после этого по объектам был нанесен удар со стороны ВСУ.

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