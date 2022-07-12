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Собянин рассказал о развитии района Выхино-Жулебино

11:51
  • вторник
  • 12 июля 2022

Реализуется множество проектов

О модернизации транспортной инфраструктуры и программе реновации одного из самых больших районов Москвы - Выхино-Жулебино - рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Продление Таганско-Краснопресненской линии метро - одно из самых сложных и эффективных градостроительных решений последних лет. Следующий шаг - открытие МЦД-3, которое сделает поездки по Москве ещё более комфортными.

Привели в порядок привокзальные площади на Выхино. Следующий шаг -  комплексная реконструкция самой станции метро. Планируется построить большой пассажирский терминал - конкорс с общим распределительным залом.

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