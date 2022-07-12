Первый случай оспы обезьян выявлен в России

Больной изолирован

В России выявлен первый случай заболевания оспой обезьян. Диагноз подтвердился у молодого человека, который вернулся из Европы.

"Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью", - сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным медиков, болезнь протекает в легкой форме угрозы жизни пациента нет. Больной изолирован и проходит лечение в медицинском учреждении, передает РИА Новости.

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