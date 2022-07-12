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Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов на Украине

10:42
  • вторник
  • 12 июля 2022

Ликвидирована бронетехника ВСУ

Минобороны опубликовало кадры боевой работы армейской авиации во время специальной военной операции на Украине. Экипажи вертолетов Ка-52, Ми-35 и Ми-8АМТШ выполнили задачи по уничтожению позиций противника.

Минобороны опубликовало кадры боевой работы "Аллигаторов"
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На видео показано, как экипажи выходят на задачу смешанной группой. Пока два Ка-52 наносят удар, транспортно-боевой Ми-8АМТШ "Терминатор" с группой огневого прикрытия на борту страхует летчиков "Аллигаторов". Тем временем многоцелевой ударный вертолет Ми-35 их прикрывает.

Машины действовали на сверхмалой высоте. Ка-52 выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам. Уничтожена также бронированная техника подразделений ВСУ, передает ТВЦ.

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