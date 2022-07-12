Бочкарев: Завершено устройство фасада нового комплекса Центра имени Логинова

Строительная готовность здания составляет 87%

На строительной площадке нового лечебно-диагностического центра Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова завершены работы по устройству фасада и остеклению здания. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"Ведутся отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей, монтаж дверей. Также строители приступили к устройству потолка из гипсокартона, укладке линолеума и финишной окраске стен. Строительная готовность здания составляет 87%", - сообщил Бочкарев.

После завершения строительства прилегающая территория будет благоустроена. Будут созданы удобные проезды для обеспечения внутрибольничной логистики, тротуары для пешеходов и открытая парковка для автотранспорта. Предусмотрена установка скамеек и урн.

Накануне комплекс осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что это один из шести якорных онкологических стационаров Москвы.

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