Роспотребнадзор оценил угрозу распространения оспы обезьян в России

Риски тяжелого течения болезни минимальны

В России создана значительная иммунная прослойка для купирования распространения оспы обезьян. Риски тяжелого течения болезни минимальны, заверили в Роспотребнадзоре.

"Ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян, поскольку все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет", - сообщили в ведомстве журналистам.

Специалисты напомнили, что в прошлом в стране проводилась массовая вакцинация от натуральной оспы. Благодаря этому у населения есть иммунитет, необходимый для купирования распространения оспы обезьян, передает ТАСС.

Как сообщалось, в России выявлен первый случай оспы обезьян. Заболевший вернулся из поездки в Европу. Молодой человек изолирован, его состояние не вызывает опасений.

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