В России госпитализированы 1472 человека с коронавирусом

Выявлено 3002 новых случая

За сутки в России госпитализированы 1472 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 3002 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 158 человек, из них госпитализированы 559 пациентов.

Выздоровели за сутки 3209 человек. Скончались 48 заболевших.

Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18468310 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 381669 летальных исходов и 17894065 выздоровевших.

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