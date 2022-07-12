Дудя признали виновным в гей-пропаганде среди детей

Блогер оштрафован

Суд в Москве признал блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов – прим. ред.) виновным в гей-пропаганде среди несовершеннолетних.

Информация об этом появилась на портале единого информационного пространства мировых судей столицы

Журналиста оштрафовали на 120 тысяч рублей. Дудь на заседание суда не явился. Что именно послужило поводом для обвинения, неизвестно.

Ранее суд отказался снять с Дудя статус "иностранного агента". Блогер подал иск к Минюсту, в котором потребовал "признать незаконным бездействие ведомства", якобы не направившего ему уведомление о занесении в реестр иностранных агентов.

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