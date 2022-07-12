Село в Якутии ушло под воду из-за прорыва дамбы

Жители передвигаются на лодках

ЧП в Якутии. В результате прорыва дамбы затоплено село в Верхоянском районе. Вода практически полностью отрезала населённый пункт от административного центра.

Дороги теперь напоминают реки. Передвигаться можно только на лодках. В зоне подтопления оказались более 160 приусадебных участков, десятки жилых домов, сообщает "ТВ Центр".

Прорыв дамбы произошёл из-за обильных дождей. Конструкции не выдержали резкого повышения уровня воды. На месте создан круглосуточный оперативный штаб. Сотрудники МЧС строят водные преграды. Местным жителям доставляют продукты и предметы первой необходимости.

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