И он формируется не для обороны

Страны Запада методично разрушают систему глобальной безопасности – причем зачастую в ущерб собственным интересам и желаниям граждан. События, которые сегодня развернулись вокруг Белоруссии и России, требуют предельной бдительности и концентрации, заявил Александр Лукашенко. Белорусский президент отметил, что НАТО формирует на границах Союзного государства бронированный кулак.

"Под видом усиления защиты Европы и разного рода "оборонительных" учений странами НАТО формируется бронированный кулак, явно создаваемый не для защиты. Военные это видят", - сказал Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.

По словам белорусского лидера, новоявленные "крестоносцы" из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного "броска на восток". Видимо, они успели забыть, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников, приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

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