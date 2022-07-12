ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Москвы рекомендовали горожанам носить маски в помещениях

11:55
  • вторник
  • 12 июля 2022

Число новых случаев COVID-19 в городе за неделю выросло на 57%

Власти Москвы рекомендовали жителям столицы носить маски в закрытых помещениях и пройти ревакцинацию. Это связано с ростом числа новых случаев коронавируса.

"Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы "омикрона", - сообщается в официальном Telegram-канале соцкомплекса столицы.

Число новых случаев COVID-19 в городе за неделю выросло на 57%. Рост связан с распространением неопасного подштамма омикрона.

"В Москве, как и в большинстве европейских стран, наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Но уровень заболеваемости в городе на сегодня остается ниже, чем в Европе", - подчеркнули в оперштабе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Масочный режим
Масочный режим
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.