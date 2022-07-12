Власти Москвы рекомендовали горожанам носить маски в помещениях

Число новых случаев COVID-19 в городе за неделю выросло на 57%

Власти Москвы рекомендовали жителям столицы носить маски в закрытых помещениях и пройти ревакцинацию. Это связано с ростом числа новых случаев коронавируса.

"Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы "омикрона", - сообщается в официальном Telegram-канале соцкомплекса столицы.

Число новых случаев COVID-19 в городе за неделю выросло на 57%. Рост связан с распространением неопасного подштамма омикрона.

"В Москве, как и в большинстве европейских стран, наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Но уровень заболеваемости в городе на сегодня остается ниже, чем в Европе", - подчеркнули в оперштабе.

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