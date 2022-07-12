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"Пентагон сдулся": Володин высмеял планы США использовать воздушные шары

12:07
  • вторник
  • 12 июля 2022

Это провал американской ПРО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил планы Пентагона использовать воздушные шары против российских гиперзвуковых ракет.

Это говорит о полном провале программы противоракетной обороны США, сообщил он

Пентагон сдулся <…> Следующий этап для Вашингтона — надувать подводные шары, — учитывая наличие у нашей страны "Посейдона", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Ранее издание Politico написало, что США планируют потратить более 27 миллионов долларов в 2023 финансовом году на проекты по использованию на больших высотах воздушных шаров военного назначения, в том числе для отслеживания ракет России и Китая.

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Вячеслав Володин
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