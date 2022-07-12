Вскрылись факты расстрела британским спецназом мирных афганцев

Людей убивали из трофейного оружия

Британская радиовещательная корпорация Би-би-си вскрыла факты военных преступлений спецназа Специальной авиадесантной службы Вооруженных сил Великобритании (SAS). По данным журналистов, в 2010-2011 годах спецназовцы неоднократно устраивали внесудебные расправы над гражданами Афганистана.

Военнослужащие SAS задерживали афганцев по подозрению в связях с движением "Талибан" (запрещено в России). Задержанных расстреливали из трофейного оружия. Только за шесть месяцев бойцы одного из подразделений спецназа незаконно расправились как минимум с 54 гражданами Афганистана.

Информацией с журналистами поделились и бывшие члены SAS. Они рассказали, что видели, как их сослуживцы убивали безоружных афганцев во время ночных рейдов. На статью Би-би-си уже отреагировало Минобороны Великобритании. В военном ведомстве посоветовали журналистам не делать "необоснованных выводов".

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