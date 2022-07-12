Шесть дней под землей: история спасения горняка с кузбасской шахты

Его состояние тяжелое, но стабильное

История о мужестве, удаче и воли к жизни. В Кузбассе спустя почти неделю поисков удалось найти живым горняка, который оказался заблокирован под землей в результате обвала в шахте. Мужчину уже фактически считали погибшим, и даже опытные спасатели не сразу поверили, когда наконец услышали голос при разборе завалов. Что помогло шахтеру выжить и как чувствует себя пострадавший?

Сейчас жизни спасённого горняка ничто не угрожает. Состояние тяжёлое, но стабильное. После сложной операции он остается в реанимации. В больницу 49-летнего Леонида Моисеева доставили с переломом бедра, сильно ослабленного и обезвоженного. Хотя по голосу и не заметно.

Мужчина провёл под завалами 6 дней - без еды, воды и нормальной вентиляции. В первые минуты после обрушения сумел оказать себе первую помощь и остановил кровотечение. Всё остальное время подавал сигналы и контролировал содержание опасных примесей в воздухе. Когда уровень метана начинал подниматься, использовал самоспасатель. И до последнего держался за жизнь.

"Как ни странно, все эти дни, которые он провел в шахте, не сказались на нем отрицательно. На данный момент состояние его тяжелое, но стабильное", - сообщил заместитель главного врача по медицинской части, заведующий хирургическим отделением Александр Агаларян.

Обрушение на шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе произошло в прошлый вторник. Из-за двух подземных толчков магнитудой свыше 4 баллов произошел обвал породы. На тот момент под землей находились 190 человек. 188 удалось вывести на поверхность в первые часы после ЧП. С двоими связь оказалась потеряна. Позже спасатели обнаружили тело одного из пропавших. Другого продолжали искать: с датчика горняка поступал отчётливый сигнал. Однако сказать, жив ли он, никто не мог.

И сегодня около двух часов ночи спасатели услышали под землёй невнятную речь. "Подумали, что показалось. Прислушались. Услышали стук. Начали поддерживать связь, пытаться наладить и через трубу связались с пострадавшим. Он отчетливо слышал наш голос. Мы – его", - рассказал помощник командира взвода Анатолий Бисангалиев.

Первое, о чём спросил Леонид Моисеев через установленный канал связи, какое сегодня число. Почти неделю два десятка спасателей пробивали горную породу. Копать приходилось вручную - одними только лопатами. Работу останавливали лишь однажды - из-за угрозы повторного обрушения, но вскоре операцию продолжили. Всего прокопали около 50 метров. До пострадавшего оставалось ещё 25.

"Полезли туда вперед. Спасатели просто герои. То есть он там, рискуя собственной жизнью пролезли, добрались к нему. Оказали ему первую помощь. Собрали и выдвигали обратно. Ну и в течение трех часов они его достали", - отметил директор шахты Распадская-Коксовая Александр Лукиных.

Ещё раньше стало известно, что в ходе поисковых работ один из спасателей погиб. Вероятней всего, из-за проблем со здоровьем, под землёй мужчина почувствовал себя плохо. Его семье, как и родным погибшего горняка, пообещали оказать необходимую помощь.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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