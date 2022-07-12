В России налаживают производство отечественных банкоматов

Их разрабатывали почти 7 лет

В Москве представили первый российский банкомат. Корпус, процессор и программное обеспечение - отечественные, комплектующие - из стран Азии. Почти 7 лет разработчики придумывали достойную замену импортным хранилищам денежных купюр. И вот теперь, когда западные компании спешно покидают наш рынок, новинку наконец показали публике.

Совсем скоро к нему выстроится очередь. За деньгами. Первый российский банкомат - в цветах триколора. Произведён преимущественно из отечественных комплектующих и соответствует нашему программному обеспечению.

"Делается из российского сырья. У нас тут полный цикл производства, который нам позволяет производить банкоматы от самого начала и до конца", - рассказал технолог производства компании - разработчика (АО "САГА Технологии") Павел Холмогоров.

7 лет разработчики придумывали аналоги зарубежных банкоматов. В этом году, когда санкции поставили под удар обслуживание в России иностранных купюроприемников, настал момент выйти на рынок. Тем более, что отечественная разработка во многом превосходит западных конкурентов.

"Клавиатура со шрифтом Брайля, позволяющая работать лицам в том числе с ограниченными возможностями, есть возможность поработать с картой как контактно, так и бесконтактно через считыватель, при этом это рабочее место предусматривает возможность установки сюда еще и сканера паспорта", - отметила коммерческий директор компании – разработчика Оксана Калашникова.

А это уже мини-офис получается. Здесь можно будет даже оформлять кредиты. Но главное другое - это первый банкомат с функцией рециркуляции наличных. Единое устройство работает как на прием, так и на выдачу наличных.

"Это теперь не два отдельных устройства в составе одного банкомата, а единое автономное одно устройство. Важность заключается в том, что здесь снижается уровень для инкассаторов, плюс ко всему, возможность большего жизненного пути на протяжении работы самого устройства", - рассказала Оксана Калашникова.

Такие банкоматы не только более долговечные, но и дешевле в обслуживании. Для самих же банков. Современный софт также легко позволяет распознавать фальшивые купюры. Сейчас в России работают 200 тысяч банкоматов, каждый год планово меняют примерно десятую часть из них. И все они - зарубежного производства.

После введенных санкций западные поставщики прекратили отгрузки. Остались только азиатские производители. Но в условиях импортозамещения ставка делается все же на нашего производителя. Эти банкоматы уже включены в реестр Минпромторга. Москва тоже готова поддержать разработчиков.

"Соответственно, завод, который готов локализовать у себя на площадях или создать новые производства продукции необходимой городу, может обеспечить себе гарантированный спрос со стороны города как заказчика", - сообщил начальник управления промышленной политики Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Уланов.

Эти банкоматы совсем скоро появятся в столице. Дальше в регионах. И так по всей стране. Производители готовы изготавливать до 30 тысяч устройств в год. И в скором времени - даже выйти на экспорт. Банкоматы с российском триколором появятся и за рубежом.

Елена Сахно, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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