В Подмосковье задержали 20-летнего приезжего с килограммом наркотиков

Расследование продолжается

В Подмосковье под стражу взят 20-летний приезжий из Калининградской области. Молодого человека подозревают в сбыте крупной партии наркотиков.

Всё началось с того, что сотрудники полиции в Мытищах решили проверить машину такси с подозрительным пассажиром. Он сильно нервничал и, как оказалось, не напрасно.

При досмотре у него был обнаружен большой пакет с неизвестным веществом. Чуть позже экспертиза установила, что это метилэфедрон общей массой более одного килограмма. Подозреваемый планировал реализовать его по месту жительства. Примечательно, что эту работу молодой человек нашел в интернете.

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