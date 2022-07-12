Врачи Склифа провели уникальную операцию по удалению камня из желчного пузыря

Ещё недавно в таких ситуациях требовался скальпель хирурга и длительное восстановление

В Институте Склифосовского провели уникальную операцию и спасли пациентке с диагнозом желчнокаменная болезнь жизнь. В больницу её доставили в тяжелом состоянии, но ситуация оказалась еще сложнее.

Елена поступила в НИИ Склифосовского с острыми болями в животе, тошнотой и рвотой. Прежде, чем вызвать скорую? терпела почти сутки - спасалась обезболивающими, и думала, что "само пройдёт". Не прошло.

У пациентки - желчекаменная болезнь, и по её состоянию врачи сразу поняли, в чём дело. Но оказалось, что не всё так однозначно. Во-первых, камень оказался огромных размеров - 5 сантиметров в диаметре, а, во-вторых, он врос с желчный пузырь и 12-перстную кишку, объединив два органа между собой.

"Он не просто располагался в пузыре, но и за счёт своих больших размеров и тяжести, смог продавить стенки желчного пузыря и 12-перстной кишки. Таким образом образовалось соустье между желчным пузырём и 12-перстной кишкой. Мало того, что образовалось соустье, камень ещё и заблокировал это отверстие, что я вилось причиной болевого синдрома", - пояснил заведующий отделением эндоскопии и внутрипросветной хирургии НИИ Склифосовского Юрий Тетерин.

Камень перекрывал просвет 12-перстной кишки и, если бы его не удалили, он бы мог спровоцировать непроходимость кишечного тракта. После необходимых обследований пациентку приготовили к операции.

Операцию проводили с помощью эндоскопа. В ротовую полость пациенту врачи опустили толщиной с гитарную струну трубку, на конце у неё был зонд, который с помощью электрогидравлического импульса раздробил камень диаметром с куриное яйцо.

Пациентку погрузили в медикаментозный сон и провели операцию. Она длилась около двух часов, зонд разбил огромный камень примерно на 30 частей разной величины. Ещё полгода назад, когда подобные аппараты ещё не были зарегистрированы в России, с такими показаниями был только один выход - резать.

"Раньше пациентке бы пришлось выполнять разрез на животе и выполнять операцию с длительным реабилитационным периодом и длительным нахождением в стационаре. Сейчас пациентка прямо в день операции чувствует себя хорошо, живёт полноценной жизнью и через пару дней выписывается", - рассказал врач-эндоскопист НИИ Склифосовского Юрий Куликов.

Подобных случаев в год бывает не больше трёх, а конкретно этот, когда конкремент такого диаметра ещё и срастил два органа, и вовсе первый в практике врачей НИИ Склифосовского. Самый большой осколок, кстати, ещё послужит науке - с его помощью будут испытывать отечественный зонд, способный дробить камни.

Александра Панина, Михаил Жучков, Александр Шерстюк, "ТВ Центр".

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