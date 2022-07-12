Песков: заявлений Путина на внеочередном заседании Госдумы не будет

Глава государства не приедет в нижнюю палату

В Кремле не стали комментировать внеочередное заседание Госдумы, которое состоится 15 июля.

"В данном случае мне нечего пока вам сказать", - сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кроме того, президент России Владимир Путин не приедет на заседание Госдумы и не будет выступать на нем с какими-либо заявлениями.

Ранее стало известно, что Госдума планирует провести внеочередное заседание 15 июля. На внеочередном заседании будут рассмотрены вопросы, требующие неотложного решения, в том числе, правительственные инициативы.

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