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На колесо обозрения "Солнце Москвы" установили пассажирские кабины

15:16
  • вторник
  • 12 июля 2022

Аттракцион в ближайшее время протестируют

На ВДНХ восходит "Солнце Москвы". Самое большое колесо обозрения в Европе! Монтаж пассажирских кабин уже закончили.

Последнюю из 30 кабинок поднимают при помощи спецтехники. На что уходит почти два часа. В каждой шестой - прозрачный пол. Но панорамное остекление и климат-контроль есть во всех!

Прокладка электрики почти закончена. Остаётся соединить кабели между кабинами. И подключить все необходимые устройства. Включая видеонаблюдение и связь с оператором. Затем аттракцион протестируют, сообщает "ТВ Центр".

Пока роль первых пассажиров исполнят пластиковые бутылки. А запустить "Солнце Москвы" планируют до конца летнего сезона.

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