В "Зарядье" началась вторая волна цветения

Настала очередь растений русского севера и юга

В парке "Зарядье" началась вторая волна цветения. Такое шоу человек может создать только вместе с природой.

Подсолнухи - символ жаркого лета - словно сошли с картин импрессионистов! На склонах, под Парящим мостом. И в южной части парка, у прудов появилось море из золотых цветов. Рядом - белоснежные садовые ромашки. А по соседству - просто русское поле.

"Поле котовников, шалфея, ромашек, тысячелистников, колокольчиков - все летнее разнообразие луга собрали в одном месте. Ну и насытили яркими красками красного тысячелистника, плюс, качающиеся злаки создают легкую атмосферу", - рассказал садовник парка "Зарядье" Евгений Сапунов.

Сезонное ландшоу запустили ещё в апреле. Тогда горожан радовали нежные первоцветы. Теперь очередь ярких растений русского севера и юга.

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