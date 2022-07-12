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Песков рассказал об эпидемиологических мерах в Кремле

12:40
  • вторник
  • 12 июля 2022

Они сохраняются

Необходимости возобновлять особые эпидемиологические меры в Кремле из-за распространения оспы обезьян нет. Введенные ранее антиковидные ограничения не отменялись, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"В Кремле, собственно, и не было полной отмены специальных противоэпидемиологических мер. В частности, у нас по-прежнему действует масочный режим", - приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля заметил, что Кремль – резиденция главы государства. Соответственно, меры предосторожности применяются на постоянной основе, с учетом специфики работы.

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