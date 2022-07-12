Минобороны назвало реальное число иностранных наемников на Украине

240 "диких гусей" сбежали, отметил Конашенков

Вооруженные силы России за прошедшие три недели уничтожили на Украине около 400 иностранных наемников.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. За три недели, несмотря на прибытие еще 151 наемника, 391 боевик уничтожен, 240 человек сбежали.

"Число наемников на Украине уменьшилось с 3221 человека до 2741. За это время, несмотря на прибытие еще 151 наемника, 391 боевик уничтожен. Еще 240 "диких гусей" поспешили ретироваться за пределы территории Украины", - заявили в российском военном ведомстве.

Большинство из уничтоженных иностранных наемников составляют поляки - 166 человек, 50 человек – представители Грузии, 23 – Великобритании. Также за три недели уничтожены 21 румынский и 15 канадских боевиков.

В Минобороны России опровергли сообщения киевского режима о том, что на Украину якобы прибыли 20 тысяч наемников.

"Минобороны России отслеживает и фиксирует пофамильно всех прибывших на Украину для участия в боевых действиях иностранных наемников <…> их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается", - отметил Конашенков.

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