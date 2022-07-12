ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны назвало реальное число иностранных наемников на Украине

13:05
  • вторник
  • 12 июля 2022

240 "диких гусей" сбежали, отметил Конашенков

Вооруженные силы России за прошедшие три недели уничтожили на Украине около 400 иностранных наемников.
Воюющие за ВСУ ветераны Афганистана ужаснулись условиям на Украине

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. За три недели, несмотря на прибытие еще 151 наемника, 391 боевик уничтожен, 240 человек сбежали.

"Число наемников на Украине уменьшилось с 3221 человека до 2741. За это время, несмотря на прибытие еще 151 наемника, 391 боевик уничтожен. Еще 240 "диких гусей" поспешили ретироваться за пределы территории Украины", - заявили в российском военном ведомстве.

Большинство из уничтоженных иностранных наемников составляют поляки - 166 человек, 50 человек – представители Грузии, 23 – Великобритании. Также за три недели уничтожены 21 румынский и 15 канадских боевиков.

В Минобороны России опровергли сообщения киевского режима о том, что на Украину якобы прибыли 20 тысяч наемников.

"Минобороны России отслеживает и фиксирует пофамильно всех прибывших на Украину для участия в боевых действиях иностранных наемников <…> их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается", - отметил Конашенков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сгоревшая техника ВСУ
Сгоревшая техника ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.