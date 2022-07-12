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"Искандеры" уничтожили пусковые установки Harpoon в Одесской области

12:52
  • вторник
  • 12 июля 2022

Противокорабельный ракетный комплекс был поставлен американцами

Уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, поставленные Киеву Соединенными Штатами. Удар по позициям в Одесской области нанесен высокоточными ракетами "Искандер", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер" уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США", - заявил генерал на брифинге.

Кроме того, по данным Минобороны, российские войска уничтожили два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град". Также ликвидированы два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" в районе Дзержинска в ДНР, передает ТВЦ.

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