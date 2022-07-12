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Путин встретится с Эрдоганом в Тегеране

13:19
  • вторник
  • 12 июля 2022

А также проведет переговоры с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и иранским коллегой Ибрахимом Раиси в Тегеране 19 июля.

Поездку Путина в Иран подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Будет встреча Путина, Раиси и Эрдогана. Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние", - сообщил представитель Кремля.

После начала специальной военной операции на Украине Путин совершил лишь два выезда за границу -  в Таджикистан и Туркменистан, напоминает "Коммерсант". 

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