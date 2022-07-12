Путин встретится с Эрдоганом в Тегеране

А также проведет переговоры с президентом Ирана
Президент России Владимир Путин встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и иранским коллегой Ибрахимом Раиси в Тегеране 19 июля.
Поездку Путина в Иран подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Будет встреча Путина, Раиси и Эрдогана. Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние", - сообщил представитель Кремля.
После начала специальной военной операции на Украине Путин совершил лишь два выезда за границу - в Таджикистан и Туркменистан, напоминает "Коммерсант".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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