Путин встретится с Эрдоганом в Тегеране

А также проведет переговоры с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и иранским коллегой Ибрахимом Раиси в Тегеране 19 июля.

Поездку Путина в Иран подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Будет встреча Путина, Раиси и Эрдогана. Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние", - сообщил представитель Кремля.

После начала специальной военной операции на Украине Путин совершил лишь два выезда за границу - в Таджикистан и Туркменистан, напоминает "Коммерсант".

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