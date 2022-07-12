Путин обсудил с Токаевым сотрудничество России и Казахстана

Лидеры поговорили по телефону
Актуальные вопросы двустороннего сотрудничества во вторник по телефону обсудили Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры стран рассмотрели договорённости, которые были достигнуты по итогам прошедших в июне российско-казахстанских переговоров на высшем уровне.
Главы государств подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства и союзничества, а также последовательную реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"