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Путин обсудил с Токаевым сотрудничество России и Казахстана

14:47
  • вторник
  • 12 июля 2022

Лидеры поговорили по телефону

Актуальные вопросы двустороннего сотрудничества во вторник по телефону обсудили Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры стран рассмотрели договорённости, которые были достигнуты по итогам прошедших в июне российско-казахстанских переговоров на высшем уровне.

Главы государств подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства и союзничества, а также последовательную реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах.

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