В Кремле оценили создание отрядов добровольцев для участия в СВО

Речь идет исключительно о добровольной инициативе

Инициатива создания в Приморье добровольческого отряда для участия в специальной военной операции России на Украине заслуживает самой высокой оценки. При этом в Кремле рассчитывают, что губернатор региона Олег Кожемяко, возглавивший формирование, все же останется руководить краем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, относимся с уважением и очень-очень положительно", - ответил представитель Кремля на вопрос журналиста.

О формировании на базе бригады морской пехоты добровольческого отряда "Тигр" для участия в СВО на Украине сообщила пресс-служба правительства Приморского края. Губернатор региона Олег Кожемяко 9 июля принял участие в стрельбах на полигоне Горностай. Песков в беседе с журналистами подчеркнул, что речь идет исключительно о добровольной инициативе, передает ТАСС.

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