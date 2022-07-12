Заразившийся оспой обезьян россиянин вернулся из Португалии

Распространение инфекции маловероятно

Россиянин, у которого была выявлена оспа обезьян, вернулся из Португалии.

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Распространение инфекции маловероятно, поскольку заболевший проживал один, а круг его контактов был ограничен.

12 июля стало известно о первом подтвержденном случае оспы обезьян в России. Болезнь выявили у молодого человека из Санкт-Петербурга, вернувшегося из Европы.

Мужчина сам обратился за помощью, так как у него появилась характерная для этого заболевания сыпь. Сейчас он изолирован в инфекционной больнице. Состояние заболевшего оценивается как удовлетворительное.

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