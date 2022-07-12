Британия после отставки Джонсона продолжит поставлять Киеву оружие

Уже одобрен пакет военной помощи еще на миллиард фунтов

Постпред Великобритании при НАТО Дэвид Куорри заявил в интервью Financial Times, что Лондон сыграл "очень существенную, ведущую роль на Украине".

"Мы продолжим это делать. Я, конечно, не могу оценивать решения, которые министрам только предстоит принять в будущем, но кажется, что в стране всецело поддерживают ту роль, которую мы уже сыграли и продолжаем играть. Это началось не сегодня, и не думаю, что это скоро прекратится", - добавил спикер.

Ранее стало известно, что Британия выделит дополнительный 1 миллиард фунтов на оказание военной помощи Украине.

7 июля британский премьер Борис Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

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