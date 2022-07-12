ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд в Москве оштрафовал Apple на 2 млн рублей

14:03
  • вторник
  • 12 июля 2022

За отказ локализовать в России данные пользователей

Мировой суд Москвы оштрафовал американскую компанию Apple на 2 миллиона рублей за отказ локализовать в России данные местных пользователей, передает ТАСС.

Apple приостанавливает поддержку карт "Мир" в Apple Pay
Apple прекращает выпуск iPod

Как уточняется в заметке, это первый случай привлечения Apple к ответственности по данной статье в России.

Представители компании указывали на то, что к административной ответственности привлекается ненадлежащее юридическое лицо. По их словам, обработкой персональных данных занимается не Apple Inc, a Apple Distribution International Ltd.

Закон "О персональных данных" применяется, в частности, к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России. Личная информацию россиян должна храниться только на российской территории.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Apple
Apple
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.