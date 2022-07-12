Суд в Москве оштрафовал Apple на 2 млн рублей

За отказ локализовать в России данные пользователей

Мировой суд Москвы оштрафовал американскую компанию Apple на 2 миллиона рублей за отказ локализовать в России данные местных пользователей, передает ТАСС.

Как уточняется в заметке, это первый случай привлечения Apple к ответственности по данной статье в России.

Представители компании указывали на то, что к административной ответственности привлекается ненадлежащее юридическое лицо. По их словам, обработкой персональных данных занимается не Apple Inc, a Apple Distribution International Ltd.

Закон "О персональных данных" применяется, в частности, к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России. Личная информацию россиян должна храниться только на российской территории.

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