В России появится "рейтинг доверия" онлайн-магазинам

Он будет включать в себя более 30 критериев

Глава Роскачества Максим Протасов сообщил о запуске ведомством совместно с Росаккредитацией "рейтинга доверия" онлайн-площадкам.

"Мы приняли решение с руководством Росаккредитации об учреждении рейтинга - "рейтинга доверия" онлайн-площадкам", - цитирует Протасова РИА "Новости".

По его словам, рейтинг будет включать в себя содержащую более 30 критериев стандартизированную систему оценки. Это в том числе безопасность и качество товаров, безопасность персональных данных, технологичность площадок.

Только за 2021 год оборот контрафактной продукции в России, реализуемой через интернет, составил 525 миллиардов рублей, добавил глава Роскачества.

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