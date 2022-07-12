ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Что известно о новой русской девушке Джареда Лето

14:12
  • вторник
  • 12 июля 2022

Дарья - успешная модель

50-летний актер и солист Thirty Seconds to Mars Джаред Лето закрутил роман с 25-летней россиянкой – саратовской моделью Дарьей Корчиной.
Джаред Лето поздравил неизлечимо больную россиянку с днем рождения

Парочку заметили на прогулке в итальянском городе Портофино. Папарацци засняли, как Лето и Корчина обнимались и мило общались, пишет Daily Mail.

Дарья родом из Саратова. Как сообщает газета "Комсомольская правда", девушка уже давно успешна в модельном бизнесе в Европе: она снимается для глянцевых журналов (Vogue, Elle, Harper’s Bazaar и L’Officiel), появляется на известных модных показах и сотрудничает с именитыми дизайнерами.  Кроме того, Дарья ведет страницу в Tik-Tok о красоте.  

Корчина – не первая возлюбленная Лето из России. Ранее актер восемь лет встречался с моделью Валерией Кауфман. В начале 2022 года они расстались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Джаред Лето с девушкой
Джаред Лето с девушкой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.