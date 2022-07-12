Что известно о новой русской девушке Джареда Лето

Дарья - успешная модель

50-летний актер и солист Thirty Seconds to Mars Джаред Лето закрутил роман с 25-летней россиянкой – саратовской моделью Дарьей Корчиной.

Парочку заметили на прогулке в итальянском городе Портофино. Папарацци засняли, как Лето и Корчина обнимались и мило общались, пишет Daily Mail.

Дарья родом из Саратова. Как сообщает газета "Комсомольская правда", девушка уже давно успешна в модельном бизнесе в Европе: она снимается для глянцевых журналов (Vogue, Elle, Harper’s Bazaar и L’Officiel), появляется на известных модных показах и сотрудничает с именитыми дизайнерами. Кроме того, Дарья ведет страницу в Tik-Tok о красоте.

Корчина – не первая возлюбленная Лето из России. Ранее актер восемь лет встречался с моделью Валерией Кауфман. В начале 2022 года они расстались.

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