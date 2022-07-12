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Уровень газификации России составил 72%

14:19
  • вторник
  • 12 июля 2022

Цель - повысить показатель до 75%

Вице-премьер России Александр Новак заявил в статье для журнала "Энергетическая политика", что уровень газификации страны в 2021 году составил 72% и будет еще расти, передает "Интерфакс".

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"Уже по достигнутым показателям газификации Россия значительно превосходит такие европейские страны, как Германия (47%), Франция (38%), Испания (32%). Для сравнения: в Финляндии, Швеции и Норвегии, где схожий с нашей страной климат, уровень газификации составляет лишь 3%, 1% и 0,2% соответственно", - добавил заместитель председателя правительства.

По словам Новака, в 2021-2025 годах планируется вложить в газификацию России почти 800 миллиардов рублей, газифицировать более 3600 населенных пунктов.

Заявленная властями цель - повысить уровень газификации в России до 75%.

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