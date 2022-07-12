Переговоры по вопросу украинского зерна пройдут в Стамбуле

Встреча делегаций Турции, России, Украины и ООН намечена на 13 июля

Военные делегации Турции, России и Украины, а также представители ООН встретятся 13 июля в Стамбуле. Они обсудят зерновой вопрос, сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

"Военные делегации министерств обороны Турции, Российской Федерации и Украины и делегация ООН проведут переговоры в Стамбуле завтра", - сказал Акар журналистам.

Запад обвиняет Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва обвинения отвергает, указывая на то, что киевские власти сами создали препятствия для вывоза зерна на экспорт. Они не только подожгли зерно в порту Мариуполя, но и заминировали акваторию Черного моря. В ООН заявляют об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу зерна с Украины: если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить в море без проблем, передает РИА Новости.

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