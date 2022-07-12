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Глава "Россетей" доложил Путину о работе компании

14:46
  • вторник
  • 12 июля 2022

Компания осуществляет электроснабжение в 78 регионах России

Во вторник в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с главой энергетической компании "Россети" Андреем Рюминым.

Путин: Андрей Валерьевич, "Россети" - одна из крупнейших наших компаний. Ну что наших... это одна из крупнейших мировых компаний по управлению электросетями, ну а для России, конечно, системообразующая в своей отрасли, без всяких сомнений. Как обстоят дела сегодня?

Рюмин: Спасибо большое, Владимир Владимирович. Сегодня компания осуществляет надёжное электроснабжение в 78 регионах Российской Федерации. Если мы говорим про долю рынка, которую компания "Россети" обслуживает, то 77 процентов всей электроэнергии, которая вырабатывается на территории Российской Федерации, передаётся через наши сети.

Подводя итоги минувшего года, Рюмин отметил, что объем переданной электроэнергии вырос на 7 процентов по сравнению с 2020-м. Также компании удалось сократить уровень потерь.

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