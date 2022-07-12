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В Совфеде заявили, что ограничений свобод из-за СВО не будет

14:35
  • вторник
  • 12 июля 2022

Принимаемых мер вполне достаточно

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов ответил на вопрос о возможности введения в России военного положения.

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"Тех мер законодательного характера, которые принимаются, в том числе в настоящее время, вполне достаточно. Наша задача, с одной стороны, - обеспечить безопасность людей, а с другой - ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободы", - сказал сенатор (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что в настоящее время о введении военного положения речи не идет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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