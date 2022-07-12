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Госдеп: США не могут возобновить диалог с Москвой по ядерной тематике

14:58
  • вторник
  • 12 июля 2022

Вашингтону "мешает" специальная военная операция России

Заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс заявила, что Вашингтон продолжает уделять внимание вопросам контроля над вооружениями.

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"К сожалению, нам пришлось приостановить переговоры по стратегической стабильности в результате того, что Россия вторглась на Украину. У нас действительно есть механизмы [диалога], которые мы хотим вернуть, чтобы обсудить ядерную проблематику с Россией, но, к сожалению, из-за российского вторжения мы не могли это делать", - приводит слова дипломата ТАСС.

Как добавила Дженкинс, страны Запада стремятся одновременно предотвратить ядерную войну с Россией и помогать Украине.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова вести диалог по стратегической стабильности и сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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