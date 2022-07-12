Госдеп: США не могут возобновить диалог с Москвой по ядерной тематике

Вашингтону "мешает" специальная военная операция России

Заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс заявила, что Вашингтон продолжает уделять внимание вопросам контроля над вооружениями.

"К сожалению, нам пришлось приостановить переговоры по стратегической стабильности в результате того, что Россия вторглась на Украину. У нас действительно есть механизмы [диалога], которые мы хотим вернуть, чтобы обсудить ядерную проблематику с Россией, но, к сожалению, из-за российского вторжения мы не могли это делать", - приводит слова дипломата ТАСС.

Как добавила Дженкинс, страны Запада стремятся одновременно предотвратить ядерную войну с Россией и помогать Украине.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова вести диалог по стратегической стабильности и сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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