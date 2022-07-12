На Украине могут заменить памятник Екатерине II на скульптуру порноактера

Ради хорошего настроения

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит петицию с просьбой о замене памятника Екатерине II в Одессе на скульптуру американского актера Билли Херрингтона.

Петиция была опубликована 20 мая на официальном сайте системы электронных петиций президенту Украины. Она уже набрала более 25 тысяч голосов.

По мнению автора петиции, императрица Екатерина II якобы навредила украинской государственности и культуре, а фигура Херрингтона повысит настроение и послужит сигналом в поддержку ЛГБТ-сообщества. Кроме того, авторы инициативы хотят сделать памятник популярным туристическим аттракционом.

"Предлагается проект памятника, где актер Билли Херрингтон будет сидеть за барной стойкой с бутылкой пива. Таким образом мы будем в выигрыше сразу по нескольким пунктам", - говорится в тексте петиции.

Херрингтон – американский актер, более известный по съемкам в порнофильмах. Умер в 2018 году в ДТП, уточняет РИА Новости.

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