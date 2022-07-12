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Москвичам пообещали передышку от жары до 20 июля

14:57
  • вторник
  • 12 июля 2022

Температура будет на 1-2 градуса ниже нормы

Вторая декада июля в Москве и области будет прохладной. Жители столицы смогут отдохнуть от жары до 20 июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Передышка от жары очень длительная, до конца второй декады. Температура воздуха будет постепенно понижаться, сегодня по сравнению со вчерашним днем, она уже понизилась градусов на 7-8, вчера был самый жаркий день года, + 32,8 градуса", - приводит комментарий Вильфанда "Интерфакс".

12 и 13 июля в столичном регионе около 25-26 градусов. С пятницы температура начнет понижаться, это понижение продолжится в субботу, воскресенье и понедельник. К концу недели дневная температура в Москве опустится до + 21, это ниже нормы примерно на 2 градуса. Жары не стоит ждать до 20 июля. При этом купаться в водоемах можно, вода прогрелась до 22 градусов, отметил синоптик.

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