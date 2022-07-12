Москвичам пообещали передышку от жары до 20 июля

Температура будет на 1-2 градуса ниже нормы

Вторая декада июля в Москве и области будет прохладной. Жители столицы смогут отдохнуть от жары до 20 июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Передышка от жары очень длительная, до конца второй декады. Температура воздуха будет постепенно понижаться, сегодня по сравнению со вчерашним днем, она уже понизилась градусов на 7-8, вчера был самый жаркий день года, + 32,8 градуса", - приводит комментарий Вильфанда "Интерфакс".

12 и 13 июля в столичном регионе около 25-26 градусов. С пятницы температура начнет понижаться, это понижение продолжится в субботу, воскресенье и понедельник. К концу недели дневная температура в Москве опустится до + 21, это ниже нормы примерно на 2 градуса. Жары не стоит ждать до 20 июля. При этом купаться в водоемах можно, вода прогрелась до 22 градусов, отметил синоптик.

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