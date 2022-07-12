Росздравнадзор не увидел сбоев в поставках лекарств в Россию

Заполненность складов в настоящее время полностью соответствует прошлогодним показателям

Росздравнадзор сообщил в Telegram, что поставки лекарств в Россию осуществляются в плановом режиме.

"Движение поставок лекарств осуществляется в плановом режиме, без сбоев и в том же объеме: как подчеркнули представители оптовых организаций, заполненность складов в настоящее время полностью соответствует прошлогодним показателям", - сказано в сообщении.

Уточняется, что почти в два раза сократился срок доставки фармпрепаратов из-за рубежа: теперь лекарства прибывают в страну в среднем за 5-7 дней.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что российским регионам для обеспечения лекарствами льготных категорий граждан дополнительно направят миллиард рублей. Еще почти два миллиарда уже предусмотрены в бюджете на текущий год.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"