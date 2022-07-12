Морпехи Балтфлота провели учения со стрельбами в Калининградской области

В маневрах задействованы около 500 морских пехотинцев и техника

Морские пехотинцы Балтийского флота отработали навыки ведения современного боя. На полигоне военнослужащие выполняют комплексы боевых упражнений по действиям в обороне и в наступлении. Из автоматов, ручных пулеметов и гранатометов, а также вооружения бронетранспортеров, поражаются мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу, сообщили в пресс-службе флота.

"В плановых занятиях по боевой подготовке принимают участие около 500 военнослужащих и задействовано до 30 единиц военной техники", - приводит сообщение Балтфлота "Интерфакс".

Балтийский флот 11 июля сообщил о начале комплексных занятий по боевой готовности. В маневрах участвуют корабли, авиация, силы ПВО. В планах - учебные стрельбы на полигонах под Калининградом.

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