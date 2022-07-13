Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Полнолуние придаст Девам сил, Водолеев ждут перемены

Овны

Полнолуние в Козероге – это время пересмотреть свои позиции на работе, зарплату и отношение к вам начальства. Если чаша терпения переполнилась, вы знаете, что делать!

Тельцы

Полная Луна сегодня благосклонна к вашему Урану, что обещает успех в учебе. Вы также сможете удачно купить билет, получить визу или пройти сложное собеседование.

Близнецы

Полнолуние принесет окончание процесса, связанного с деньгами - выплату кредита, например. Если чувствуете, что вам нужен психолог, именно сегодня хорошо начать терапию.

Раки

Вы получите информацию, письмо или сообщение в месенджер, которое будет очень важным. Многие Раки подпишут договор, примут решение о свадьбе или разводе.

Львы

По вашему самочувствию в это полнолуние легко определить, насколько добросовестно вы заботились о себе. Еще не поздно сказать "да" здоровому образу жизни!

Девы

У вас сегодня есть уникальная возможность закончить дела, которые какое-то время были заброшены. Полнолуние придаст вам сил быстро и легко поставить точку.

Весы

Домашние дела, такие как переезд или ремонт, поиск жилья - близки к завершению. Вы определитесь с выбором и примете решение. И на душе сразу станет легче.

Скорпионы

Будьте осторожны сегодня за рулем и вообще в поездках – в полнолуние людей часто переполняют эмоции. В общении придерживайтесь золотой середины, не тратьте нервы на споры.

Стрельцы

Следите за финансовой информацией – вам может прийти письмо от налоговой или из банка. Игнорировать такое не стоит. Разбирайтесь сразу же, без промедления.

Козероги

Полнолуние в вашем знаке - это ежегодное событие, которое показывает итоги минувших 12 месяцев. Вспомните, что сделано за это время, и обязательно похвалите себя.

Водолеи

Полная луна в предыдущем знаке не предвещает особых событий, зато анонсирует перемены внутри вас. Обратите внимание на то, что накипело, с чем больше не хочется мириться.

Рыбы

Полнолуние в Козероге советует вам честно и прямо расставить точки над i в отношениях с друзьями. Возможно, пришло время с кем-то расстаться, выйти из чатов, которые неинтересны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"