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Власти Египта запретили дайвинг из-за акул

15:25
  • вторник
  • 12 июля 2022

Владельцев отелей обязали усилить контроль за безопасностью отдыхающих

Контроль за работой отелей в Египте ужесточен. Власти страны приняли такое решение после нескольких случаев нападения акул на отдыхающих.

В Хургаде после нападения акулы погибла ещё одна женщина
Туристка из Австрии погибла в Египте после нападения акулы

Туристам, запретили кормить рыб, заниматься дайвингом и рыбалкой. Запрет распространяется на отдыхающих в Хургаде, Марс-Аламе, Сафаге, Эль-Гуне, Шарм-эш-Шейхе, Табе и Дахабе. Предположительно, ограничения будут действовать до 15 июля.

По решению египетских властей, владельцы отелей обязаны усилить контроль за безопасностью туристов, особенно на пляжах и в прибрежной зоне. Работники должны следить за любыми действиями отдыхающих, потенциально привлекающих к берегу морских хищников, сообщает портал TourDom. Ранее сообщалось о двух инцидентах с нападением акул на туристок в Красном море. Обе женщины скончались.

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