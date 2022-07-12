ЕС определил три главные угрозы в здравоохранении

Есть среди них и угроза ядерная

Управление Еврокомиссии по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения назвало три главные угрозы жизни или здоровью европейских граждан, передает РИА "Новости".

"Сегодня мы впервые представляем основные угрозы здоровью, к которым мы должны готовиться и на которые мы должны реагировать. Это первый шаг в обеспечении готовности государств-членов к немедленной реакции", - сказала еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Первая угроза - патогены с высоким пандемическим потенциалом. Второй пункт объединяет химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы. Третья категория - угрозы, возникающие в результате устойчивости человеческого организма к антибиотикам.

В ЕС добавили, что определение основных угроз безопасности "запускает процесс развития производственных мощностей".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"