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Красный уровень пожарной опасности объявили власти Португалии

15:44
  • вторник
  • 12 июля 2022

В страну идет 45-градусная жара

Красный уровень пожарной опасности объявлен в Португалии. Он будет действовать в восьми муниципалитетах из 18 с утра вторника до вечера среды. Как заявили в МВД страны, при необходимости режим продлят, могут ввести и другие меры.

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Португальский институт моря и атмосферы, объявляя о красном уровне, предупредил о крайне опасной метеорологической ситуации. В Португалию пришли массы горячего сухого воздуха из севера Африки, которые задержатся в стране до пятницы, температура может достигать 45 градусов Цельсия в тени.

В числе муниципалитетов с объявленным красным уровнем оказались Виана-ду-Каштелу, Брага, Порту, Вила-Реал, Браганса, Гуарда, Каштелу-Бранку и Порталегре. С 11 по 15 июля в стране уже действует так называемый режим непредвиденной ситуации: за несколько дней на территории Португалии зарегистрировано более 300 пожаров, передает ТАСС.

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